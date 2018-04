Nagy Alekosz is túl van a szavazata leadásán. Az egykori ValóVilág szereplő nagyon taktikusan szavazott, hiszen korábban megígérte, hogy a Fideszre fog voksolni, de csak ma, a nagy napon derült ki, ez nem azt jelentette, hogy listán és egyéniben is. Alekosz ugyanis Érden szavazott, Csőzik Lászlóra, aki az ottani MSZP-Párbeszéd jelölt. Emellett pedig adott egy ikszet Orbán Viktornak, azaz a Fidesznek is.