A Fidesz vereségét lebegtető beszédet mondott Gyurcsány Ferenc pártja eredményváróján, annak ellenére is, hogy megjegyezte, az eredményről még órákig nem tudható sok minden. A pártelnök szerint a magas részvétel azt jelzi, hogy az Orbánnal szemben álló sokaság mozdult meg.

"Ez a választás nem volt sem szabad, sem tisztességes, de dacára ennek derekasan megküzdöttünk" - mondta Gyurcsány, majd azzal a meglepő következetessel folytatta: "Megérdemli a Fidesz ezt a vereséget".

Elmondta azt is, hogy továbbra is abban bíznak, hogy a választás az Orbánnal szemben álló sokaság győzelmét hozza el és ezzel új politikai fejezetet nyit Magyarországon és megakadályoz egy történelmi drámát, azt, hogy az egykor oly büszke és sikeres Magyarország az országrombolás, a kormány országrombolásának martalékává váljon

A választók szerinte ezzel kinyilvánították, hogy elegük van az állandósult háborús hangulatból, mivel

nem háborút, hanem békét akarunk.

"Remélem ma este a választók pontot tesznek ennek a rémdrámának a végére" - vezette fel Gyurcsány sokat sejtető mondatát. A pártvezetés már látott adatokat az egyes körzetekből, de ezeket meg nem hozhatják nyilvánosságra, jegyezte meg.

Gyurcsány ostorozta a kormányt a választás botrányos miatt szervezése miatt is. "Elfogadhatatlan, hogy emberek ilyen körülmények közt szavazzanak - mondta , majd úgy tűnt, pillanatnyi rövidzárlat állt be nála, ugyanis így folytatta: "vannak olyan körzetek, ahol még most is kígyók, kígyók....kígyóznak. "

A zavart azzal oldotta, hogy megjegyezte, kormányváltó hangulatot érez.

Az esetleges koalíciós terveket feszegető újságírói kérdésre a pártelnök kimondatlanul is utalt arra, hogy akár a Jobbikkal is elképzelhetőnek tart együttműködést. "Egy pont után mindegy milyen távolságra van a Jobbik" és aki kihátrál egy ilyen megállapodásból, az történelmi bűnt követ el.