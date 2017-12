Itt a nagy 2017-es tudományos okosító

A csokorba szedett cikkeket kategóriákba gyűjtöttük, hogy könnyebben megtalálja, ami igazán érdekli. Ha a világ összes tudását szomjazza, csak kezdjen olvasni, de itt egy kattintással rögtön oda is tud ugrani egy-egy témára:

1. A csillagászat örökre megváltozott

Az év legnagyobb tudományos szenzációját alighanem a gravitációs hullámok szolgáltatták.

Az még hagyján, hogy az óriási visszhangot kiváltó tavalyi felfedezés után idén júniusban már a harmadik ilyen hullámot észlelték.

Az is, hogy szeptemberben, a negyedik hullámnál fordult elő először, hogy európai detektor is részt vett a megfigyelésben.

Az igazán nagy durranás az októberben észlelt ötödik hullám volt, mert az annyira különbözött az összes addigitól, hogy egy csapásra több fronton is új korszakot nyitott a csillagászatban. Ráadásul a hullámvadászatban részt vevő magyar kutatók minden korábbinál közvetlenebb szerepet játszottak a felfedezésben.

2017 olyannyira a gravitációs hullámok éve volt, hogy ki is osztották érte a fizikai Nobel-díjat – ráadásul már a legfontosabb, októberi bejelentés előtt.

2. Ufók! Ufók? Nem ufók. Nem ufók?

A szélesebb közvélemény ingerküszöbét leginkább elérő csillagászati téma természetesen a lakható bolygók keresése.

A legnagyobb izgalmat a TRAPPIST-1 nevű csillag körül talált hét bolygó váltotta ki. (Ezek közül hármat valójában már tavaly észrevettek.)

A lelkesedés oka, hogy a NASA februári bejelentése szerint a hét bolygó közül három a lakható zónában kering. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül élet is van rajtuk, csak annyit, hogy ezt a legalapvetőbb jellemzőik nem zárják ki.

Később viszont magyar csillagászok arra jutottak, hogy a bolygórendszer nem igazán alkalmas arra, hogy az élet feltételei stabilan fennmaradhassanak benne, mert a folyamatos, nagy energiájú mágneses viharok gyakorlatilag megsütik a bolygókat, nagyjából úgy, mint nálunk a Merkúrt.

Ráadásul a csillagrendszer valószínűleg már egyébként is túl öreg ahhoz, hogy jelenleg élet lehessen a bolygóin.

Legalább néhányon viszont lehetséges, hogy tényleg található még folyékony víz.

A TRAPPIST-1-en is kívül is van azonban élet – pontosabban éppen az a kérdés, hogy van-e, mindenesetre a tudósok máshol is keresik:

Megtalálták például az első olyan Naprendszeren kívüli (vagyis exo-) bolygót, amelynek bizonyítottan van légköre. A GJ1132b-n ugyanakkor a földihez hasonló élet biztosan nincsen, mert ahhoz túl forró.

Jóval életesélyesebbnek tűnik az LHS 1140 b, ami egy szuper-Föld, vagyis a mi Földünknél nagyobb, de a gázóriásoknál kisebb, jó eséllyel még kőzetbolygó.

Szintén ígéretesnek tűnik a Ross 128 b nevű kőzetbolygó.

A technológia fejlődésével amúgy is egyre gyakrabban sikerül exobolygókat találni, júniusban például a NASA rögtön 219 új példány létezésére talált bizonyítékot, amelyek közül 10 is Föld-szerű.

A rendszeresen frissített Lakható Exobolygó Katalógus szerint egyébként eddig 53 – konzervatívabb becslések szerint 13 – potenciálisan lakható exobolygót ismerünk. (Ezek közül 3-4 való a TRAPPIST-1 rendszerből.)

Persze nem feltétlenül kell a Naprendszeren túlra tekinteni, ha a Földön kívül keresünk életet. A NASA szerint a Szaturnusz Enceladus nevű holdján, és kisebb valószínűséggel ugyan, de a Jupiter körül keringő Európán is, a földihez hasonló élet szinte minden összetevője megtalálható. Lesz hová expedíciót szervezni.

A közvéleményt sokáig lázban tartó Tabby csillagáról viszont kiderült, hogy nem ufók miatt pislákol ilyen furán a fénye, a titokzatos jelenség magyarázata sokkal prózaibb.

Vannak persze, akik türelmetlenebbek a puszta nézelődésnél, és proaktívan, üzenetküldéssel próbálnak földönkívüli civilizációkra bukkanni. Ennek a megítélése meglehetősen vitatott, mások szerint nem olyan okos ötlet világegyetemmé kürtölni, hogy itt vagyunk.

3. Az élet, a világmindenség, meg minden

Fotó: NASA, ESA, J. DePasquale, Z. Levay (STScI Time-lapse videó a Hubble űrtávcső által a 288P-ről 2016 szeptemberében készített képekből.

A lakható bolygók keresésén túl is számtalan izgalmas csillagászati felfedezést hozott 2017. Itt egy csokor a legérdekesebbekből:

4. Olvad, zöldül, pusztul

A Földre visszatérve, bolygónk legégetőbb problémája alighanem a klímaváltozás, amely teljes fordulatszámon pörgött idén:

5. A gépek térhódítása

A Földön se unatkoztak a kutatók, az utóbbi pár évhez hasonlóan 2017-ben is a mesterséges intelligencia kutatása volt az egyik legfelkapottabb terület. A gépek idén is újabb, korábban meghódíthatatlanul emberinek tartott képességeket sajátítottak el, és bár messze még az emberi szintű gépi intelligencia, folyamatosan szűkül az embernek fenntartott kiváltságok köre.

A tavalyi nagy győzelem után a Google leányvállalata, a DeepMind által fejlesztett AlphaGo a világ legjobb emberi gójátékosát is leiskolázta, ezzel olyan szintre jutott, hogy azzal a lendülettel vissza is vonultatták, mert kifogyott a kihívásokból.

Közben a program új változata, az AlphaGo Zero – ahogy a neve is jelzi – ugyanezt nulláról érte el, pusztán a játékszabályok ismeretéből kiindulva: három nap alatt eljutott odáig, hogy lealázta a hagyományos AlphaGót, 40 nap alatt pedig már 3 ezer évnyi gótudást halmozott fel csak azzal, hogy folyamatosan játszott saját maga ellen.

Ugyanezt játszotta el sakkban az AlphaZero, ennek a beüzemelése után mindössze négy órára volt szüksége ahhoz, hogy minden idők legnagyobb sakkmesterévé tanulja magát.

Újabb mérföldkövet ért el egy Libratus nevű MI, amikor pókerben is legyőzte az embert. A sakknál a gó azért volt nehezebb, mert sokkal intutívabb, a póker pedig azért újabb fontos lépcső, mert sok benne a tökéletlen információ: nem tudni, az ellenfélnek milyen kártyái vannak, így soha nem lehetnek teljesen képben, a többiek játékát is figyelni kell, és folyamatosan alkalmazkodni hozzá, miközben olyan kifejezetten emberi tényezőket is számításban kell vennie, mint a blöffölés.

Az OpenAI MI-je pedig a Dota 2 nevű online játékban mosta le az emberi ellenfelét.

Közben a Google MI-je már olyan emberien beszél, hogy gyakorlatilag lehetetlen szabad füllel megkülönböztetni a gép szavát az emberétől.

A tudományos izgalmak mellett az MI óriási üzlet is, nem csoda, hogy egyre intenzívebb háború folyik a mesterséges intelligenciát meghajtani képes speciális csipek gyártásáért.

6. Diszlexia, ember-disznó hibrid, meg egy kis radioaktív sugárzás

Fotó: Salk Institute / Cell

Nemcsak a gépek fejlődnek rohamtempóban, az emberi egészség terén is fontos áttöréseket hozott 2017. A legnagyobb dobás kétségtelenül a CRISPR nevű forradalmi génszerkesztő módszer. Ez lehetővé teszi a kutatóknak a DNS célzott szerkesztését, minden eddiginél pontosabban és rugalmasabban – és idén újabb mérföldköveket értek el vele a kutatók:

De a génszerkesztésen kívül se volt hiány fontos egészségügyi eredményekből:

Jutott néhány egészségügyi riadalom is az évre:

Szeptemberben derült ki, hogy a világ városi csapvizeinek 83 százalékát láthatatlan, mikroméretű műanyagdarabkák szennyezik. A Magyar Vízközmű Szövetség viszont gyorsan megnyugtatta a magyar olvasókat: a hazai vízkészletet a probléma nem érinti, mindenki nyugodtan ihatja a csapvizet.

Októberben több helyen is megnövekedett radioaktív sugárzást mértek Európa fölött. Mint kiderült, a nukleáris felhőt a ruténium nevű anyag 106-os izotópja alkotta, és egészségügyi kockázata nem volt. Azt már akkor lehetett tudni, hogy a felhő Oroszország vagy Kazahsztán felől érkezett, de a szivárgásért senki nem vállalt felelősséget. Először a Paks 2-t is építő Roszatom is tagadta, hogy az ő telephelyük lenne a forrás, de az érvelésükről kiderült, hogy valótlanságot tartalmaz. Ezután a cég vizsgálatot indított, amely arra jutott, hogy nem ők, hanem egy elégett műhold okozhatta a szennyezést. Biztosat azonban még ma sem tudunk.

Természetesen idén is végeztünk emberkísérleteket, persze szigorúan csak saját magunkon:

Körbejártuk, tényleg szebb-e hozzáadott cukor nélkül a világ, és mit mond erről a tudomány – aztán kipróbáltuk, milyen egy hónapig teljesen cukor nélkül élni.

Tisztáztuk, hogy akkor most gasztronómiai csodafegyver vagy halálos idegméreg-e a kínai éttermek réme, a nátrium-glutamát – aztán kipróbáltuk, milyen másfél hónapig só helyett is ezt szórni az mindennapi falatra.

7. Homeopátia és más áltudományok

A tudományosnak hangzó, de jobb esetben hatástalan, rosszabb esetben káros hókuszpókuszok elleni küzdelem általában meddő szélmalomharcnak tűnik – mígnem néha mégiscsak történik némi örvendetes előrelépés. Idén a homeopátia elleni nemzetközi kiállás hozott áttörést:

Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) szeptemberben kiadott állásfoglalása kimondta, hogy “soha nem jelent meg egyetlen valódi bizonyíték sem, ami igazolná a homeopátiás gyógymódok hatékonyságát”, ami végül is nem olyan meglepő, tekintve hogy az “alapelvei ellentmondanak a fizika és a kémia törvényeinek”.

Itthon felemás fogadtatása volt a lépésnek. A Semmelweis Egyetem például bejelentette, hogy nem indítják el többé a homeopátiáról szóló tantárgyukat.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara szerint viszont hiába a határozott kiállás, amíg az uniós gyógyszerkönyv nem változik, addig a magyar hatóságok sincsenek abban a helyzetben, hogy betiltsák a homeopátiás szereket, így azok maradhatnak a gyógyszertárak polcain.

Márpedig amíg nem lesz jogszabályi változás, addig a Magyar Orvosi Kamara is legitimnek tekinti ezeket a készítményeket, bár “komoly szakmai-etikai mérlegelésre” biztatja az orvosokat.

Bár a homeopátia használni nem használ, ártani viszont nagyon is árthat, ha a betegek emiatt nem kezeltetik magukat rendesen. Ez történt azzal az olasz kisfiúval is, aki antibiotikum helyett kapott homeopátiás szereket, és mígnem végül belehalt a kétoldali középfülgyulladása szövődményeibe.

A homeopátia mára olyan ellentmondásos, hogy már a nem éppen az áltudományok elleni könyörtelen fellépéséről híres Oroszország tudományos akadémiája is kimondta, hogy áltudományról van szó. Itthon népszavazási kezdeményezés is indult a homeopátiás szerek gyógyszerként való reklámozása és forgalmazása ellen.

Miközben a saját közvélemény-kutatásunk szerint a magyar emberek majdnem fele hisz a homeopátiában, bár az alapelveikben csupán egy elenyésző kisebbség. Az ellentmondás a jelenség köré kiépült marketinggépezet sikeréről tanúskodik.

Más áltudományos frontokon is folyik a küzdelem:

8. Okos és fura állatok

Nemcsak az emberekről derült ki sok újdonság: idén is egész sor kutatás világított rá, hogy még mindig milyen keveset tudunk az állatokról.

9. Többé és kevésbé jelentős tudományos áttörések

Az orvosi Nobel-díjat Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash és Michael W. Young kapta a cirkadián ritmust szabályozó molekuláris mechanizmus felfedezéséért.

A kémiai Nobelt Jacques Dubochet, Joachim Frank és Richard Henderson nyerte egy forradalmi molekuláris képalkotó eljárás kidolgozásáért.

A fizikai Nobel-díj idén a gravitációs hullámok felfedezéséért járt. Bár a munkában világszerte több mint ezer kutató vett részt, a díjat hagyományosan maximum három ember kaphatja meg, így a terület három úttörője: a német Rainer Weiss, illetve az amerikai Barry Barish és Kip Thorne vehette át.

Kiosztották az Ignobel-díjakat is, amelyeket szokás anti-Nobelként emlegetni, de a vicces vagy fura kutatásokért járó díj valójában maga is rangos elismeréssé nőtte ki magát. Idén a díjazottak többek között olyan kérdésekre keresték a tudományos választ, mint hogy folyékonyak vagy szilárdak-e a macskák; egy krokodil babusgatása hatással van-e a szerencsejátékra, vagy hogy gyógyítja-e a horkolást az ősi ausztrál hangszer, a didzseridu.

10. Minden, ami Musk

Nobel-díjat ugyan nem kapott, és valószínűleg soha nem is fog, de egy képzeletbeli közönségdíjat nyugodtan átadhatunk Elon Musknak, akinek 2017-ben is mozgalmas éve volt. (Még úgy is, ha a Teslával most nem foglalkozunk, mert az nem kapcsolódik szorosan a cikk témájához.)

Musk űrhajós cége, a SpaceX újból űrtörténelmet írt, amikor először vetettek be újra egy olyan rakétát, amely már egyszer megjárta a világűrt.

Elkészült a nehézsúlyú Falcon Heavy rakétájuk is, jövő januárban áll csatasorba.

Közben Musk már bejelentett egy még nagyobb rakétát – konkrétan egy Kurva Nagy Rakétát –, amely idővel az összes többit leváltja majd, és 2022-ben indulhat a Marsra – 2024-ben pedig már embert is vinne ugyanoda.

De nem csak az űrutazásba ásta bele magát Musk, hanem a földbe is: beindította a Boring Company nevű céget, amellyel föld alatti alagutakat épít a közlekedés megreformálására.

Ezekben az alagutakban járhatna a Hyperloop nevű szupervonat is – mert hogy Musk, miután pár éve közkinccsé tette az ötletet, idén úgy döntött, mégiscsak ő maga (is) valósítaná meg.

Egy másik új cége, a Neuralink összekötné az agyunkat a számítógépekkel. (Többek között a Facebook is belevágott idén egy hasonló projektbe.)

A Musk által alapított OpenAI közben a mesterséges intelligencia kutatásának egyik úttörőjévé vált. Az egyik fejlesztésük jól el is verte a Dota 2 nevű videojátékban az emberi bajnokot.

Még az is felröppent, hogy valójában Musk lehet Nakamoto Szatosi, a bitcoin titokzatos létrehozója, de ez azért nem valószínű.

11. Időkristály, medveállatka és más nyalánkságok

Válogatás az év további érdekes felfedezései közül:

12. Az év legjei

Idén került elő a világ

13. Ma is tanultam valamit – Top 10

A Ma is tanultam valamit alrovatunk legolvasottabb cikkeit már csak azért is tanulságos átnézni, mert ezekből látszik, önöket mi érdekli legjobban – a kábítószer, az alkohol és a pornó, többek között:

+1. Ezeket is olvassa el, ha jót akar!

Végül néhány nagyobb lélegzetvételű cikk, amelyek sehova nem fértek be, de a tudomány kedvelőinek jó szívvel ajánljuk őket:

Hogyan manipulálható célzottan az emberi memória a legmodernebb eszközökkel, és mi ennek az értelme?

Miért akarhatnak kisgyerekek öngyilkosok lenni, mit tehetünk ez ellen, és mi köze mindehhez a közösségi médiának?

Mi lesz a vallásainkkal, ha egyszer tényleg sikerül az embernél is intelligensebb gépeket létrehoznunk? Na és ha a számítógépbe költözve halhatatlanná válunk?

70 év elteltével utánajártunk, hogyan is történt valójában a pilisi tömeggyilkosság, és miért kellett eltussolni.

Hogyan lehet a gépekbe értékrendet, erkölcsöt nevelni? Szabad-e beléjük szeretni?

Miért veszélyesebb a vihar utáni csend, mint maga a vihar? Miért halnak meg kevesebben egy katasztrófában, mint utána?

Honnan tudhatjuk, hogy a világunk nem szimuláció? Tudhatjuk?

