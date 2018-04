Hanem arra biztatja a szavazókat nagyobb lélegzetű Facebook-posztjában Illésy István, hogy

egyéni szavazatunkat a legesélyesebb ellenzéki jelöltre adjuk, az Orbán rezsim leváltása érdekében.

Ő az orbannakmenniekell.hu oldalt ajánlja a poszt olvasóinak figyelmébe, de ha a taktikaiszavazas.hu-t ajánlotta volna, vagy a Márki-Zay Péter által javasolt jelöltet, netán a V18-ak ajánlását, mindegyikkel ugyanarra az eredményre jutnánk: a jobbikos Pintér Tamás a fideszes Galambos Dénes esélyes kihívója. A választókerületben az LMP egyéni jelöltje négy éve 4,38 százalékot kapott, a taktikaiszavazás.hu-n most Illésynek 5-7,5 százalékot becsülnek, a Pintér és Galambos közötti különbséget 3-8 százalékra mérik. Tehát Illesy kvázi visszalépése (figyelembe véve a szerdán publikált átszavazási hajlandóságokat is) akár azt is jelentheti, hogy az ellenzéki jelölt mandátumot szerez itt.