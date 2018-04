Olyan megállapodás született, ami tényleg az utolsó szög lehet a NER koporsógából. A dolog jelentősége miatt szó szerint idézem az MTI-ben megjelent közleményt.

A Vállalkozók Szövetsége a Reformokért közleménye

Budapest, 2018. április 4., szerda (OS) - A Vállalkozók Szövetsége (VSZ) és szövetségesei az Együtt mellé álltak!

Megszületett a végleges döntés. A Vállalkozók Szövetsége (VSZ) az Együtt mellé állt a Fidesz leváltása és az ellenzéki győzelem érdekében. Ezért minden jelöltjét minden körzetben visszaléptette példamutatóan már a kampány kezdetére.

Listán pedig a Juhász Péter vezette EGYÜTT mellett kampányol, velük kötött megállapodást a vállalkozói réteg érdekében, mert a VSZ programja és értékrendje az EGYÜTT-ére hasonlít legjobban. A mikro-, kis- és közép- valamint a családi vállalkozások érdeke is az, hogy a Vállalkozók Szövetsége partnerpártja bejusson a parlamentbe, így a Vállalkozók Szövetsége (VSZ) tagjai és szimpatizánsai is az országos listán a 18. számú EGYÜTT pártot támogatják. Ez hazánk érdeke is. A Vállalkozók Szövetsége szakmai programja csak így érhet célba. A VSZ szakértői csak így, az EGYÜTT csapatával tudják az ország érdekében érvényesíteni a szövetség gazdasági elképzeléseit.

A Vállalkozók Szövetsége (VSZ) jelszava 11 éve: "CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET", immáron szó szerint.