Álhírnek nevezte az ötezer főnél kisebb települések polgármestereinek küldött levélben Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a kormány a kistelepülési önkormányzatok megszüntetésére készülne - tájékoztatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szerdán az MTI-t.

Ismertetése szerint a levélben a kormányfő úgy fogalmazott: "Magyarország számára különösen fontosak apró falvaink és kistelepüléseink. Azért dolgozunk, hogy megtarthassák bölcsődéiket, óvodáikat és iskoláikat."

"Személyesen is fontosnak tartom, hogy minden kistelepülés megőrizze az önállóságát. Ezt támogattam eddig is, és ezt fogom támogatni a jövőben is" - jelezte Orbán Viktor, a kistelepülések megerősítését az egész ország érdekének nevezve.

Szeretném, ha falvaink meg tudnák tartani lakóikat. Ezért 2018 után meg kell hirdetnünk a Modern falvak programot, melynek célja a kistelepülések fejlesztése és megerősítése - állt a levélben Havasi Bertalan tájékoztatása szerint.