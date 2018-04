Most olvasom hogy többen is utaztak akár több mint ezer kilométert, hogy szavazhassanak. Én jelenleg a Sydney repülőtérről írok nektek, ugyanis egyike vagyok annak az 574 embernek aki Ausztrália/Óceánia területén adja le a voksát és ma éjszaka repülök haza Perth-be. Jelenleg Perthben tanulok, de szavazni csak a keleti parton tudok, szóval el kellett repülnöm Sydneybe (lehetett volna Melbourne vagy Canberra is), ami nagyjából 3300 km légvonalban! Szerencsére megúsztam a dolgot pár száz dollárból, két kellemes éjszakai 5 órás repüléssel... szóval annyira nem vészes a dolog :)