Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) című konzervatív német lap Szavazás Orbánról címmel közölte Stephan Löwenstein írását - amit az MTI szemlézett. A szerző szerint kétségtelen, hogy Orbán Viktor és a Fidesz az utóbbi nyolc évben nagymértékben átalakította az államot és a törvényeket, "a saját javára is", de a döntés arról, hogy folytassa-e tevékenységét az eddigi kormány "még" a nyolcmillió választópolgár kezében van, és a sajtóban zajló viták is azt mutatják, hogy megvan a véleménynyilvánítás szabadsága. A többi között kifejtette: önmagában hírértékű, hogy izgalmas a választás, de továbbra is az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy Orbánnak meglesz a többsége.

Hozzátette még, hogy "Orbán Magyarországa messze a súlycsoportja felett bokszol az európai ringben", és a miniszterelnök jóval nagyobb figyelmet kap a külföldi, főleg a német nyelvű sajtóban, mint a hasonló méretű országok kormányfői. Általában "rossz sajtója" van, de ez a belpolitikában inkább használt neki - írta a FAZ.