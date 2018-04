Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében 69,5%-os feldolgozottságnál Csöbör Katalin, a Fidesz-KDNP jelöltje 40,4%-on áll, de ott van mögötte 37,9%-kal a jobbikos Jakab Péter Dénes.

Négy éve itt a Fidesz-KDNP 33,68%-kal tudott nyerni. Igaz nem sokkal. Akkor is pár százalékkal volt csak lemaradva a kormánypárti jelölt, Csöbör Katalin mögött a Jobbik akkori képviselője Badány Lajos.

A Fidesz-KDNP számára fontosnak bizonyult a miskolci választókerületek megőrzése. Ezt abból lehet kikövetkeztetni, hogy Orbán Viktor személyesen is tiszteletét tette a kampány idején. Beszédében a Jobbik szavazóit akarta megszólítani, amikor az avasi lakótelepre betelepített cigányokat nevezte bevándorlóknak. A miniszterelnök ezen megmozdulásáról még a The Guardien is riportot készített.