„Igyekeztem korán eljönni, most még kampány van, egész az urnák zárásáig. Magam is részt veszek a mozgósításban” – mondta a miniszterelnök, miután leadta a szavazatát. Orbán megismételte, hogy a választási tétje Magyarország jövője, „nemcsak pártokat, kormányt, hanem jövőt is választunk magunknak”.

