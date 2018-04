Kemény hangú sajtóközleményt küldött Kész Zoltán veszprémi országgyűlési képviselőjelölt, miután több kormányközeli híroldalon azt kezdték el terjeszteni, hogy 2015-ben több millió forintot fogadott el Czeglédy Csabától.

Elég a Fidesz-propaganda hazugságaiból! Ahogy korábban is megnyertem a sajtópereimet, úgy most is be fog bizonyosodni, hogy a velem kapcsolatos hazug híresztelések kizárólag az Orbán-bűnszövetkezet fake news gyára termékei, amelyhez előzetes letartóztatásban ülő vádlottakat is felhasználnak. Helyreigazítási és büntetőjogi pert indítok minden olyan közlő ellen, aki azt a valótlan tényt terjeszti, hogy Czeglédy Csabától 50 millió forintot vettem át a 2015-ös választási kampányban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Czeglédy Csabától soha nem kaptam és nem fogadtam el semmilyen pénzt. Veszprém és a környező településeinek polgárait álhírekkel nem lehet becsapni! Április 8-án arról is döntenek a választók, hogy szerintük ki vezet hazugságokra és lopásra épülő bűnszövetkezetet: Orbán Viktor vagy én.