Soproni Tamás, a Momentum elnökségi tagja az ATV-ben jelentette be, hogy öt helyen, két budapesti és három vidéki választókerületben visszalépnek a párt jelöltjei. Még az is lehet, hogy ő maga is vissza fog lépni a saját körzetében, a budapesti 5-ös választókerületben. A visszalépések részleteiről délután sajtótájékoztatót tartanak.