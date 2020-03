Szinte egyáltalán nem fogad új betegeket az észak-németországi Wolfsburg kórháza, számos kollégája ugyanis megfertőződött koronavírussal, közölte a kórház szóvivője. A CNN azt írja, hogy a Klinikum Wolfsburg kizárólag sürgősségi gyermekellátás és szülés céljából fogad betegeket, rajtuk kívül mindenkit átirínyítanak a környék egyéb kórházaiba. A látogatást is leszabályozták: egyedül a szüléseknél lehet jelen segítő, más esetben nem léphetnek be látogatók a kórházba. A betegeket most úgy szeretnék szétosztani a kórházban, hogy minden kórteremben mindössze egy beteg tartózkodjon.