Négy pontba szedve fejtette ki Török Gábor politikai elemző, hogy miért nem lehet megbízható előrejelzést közölni az április 8-i választások várható eredményéről. A lényeg: "Nincsenek megbízható kutatási eredmények, vagy ha vannak is, a választás előtt nem tudhatjuk, hogy a széttartó eredmények közül melyek azok. Nincs a most vasárnapra is érvényes tudásunk sem a pártok valós támogatottságáról, sem ezen támogatottságok területi eloszlásáról, sem a részvétel nagyságáról, sem az egyéni kerületi eredmények szempontjából létfontosságú átszavazások mértékéről."

Ezek után jött a sluszpoén: