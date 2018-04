Délben kijött a megvert fideszes a Honvéd kórházból. Szanyó Miklósnak a szeme alatt jókora monokli látható, és elmesélte, hogy mi történt. Őrséget szerveztek a már korábban többször is megrongált plakátjaiknál. A Galagonya utca sarkán álltak, ő elment kocsival szétnézni, hogy mi van más plakátokkal, mire visszaért, az összest átfújták Orbán vagy turbán kérdéssel. Utánuk ment egy párttársával, és a négy közül az egyik megállt, majd elkezdte fújni az egyik jobbikos plakátot, addig a másik három egy utcával arrébb fújkálták össze a plakátokat. Mikor visszafele indultak, Szanyó megállította őket "kézzel", és lökött is, ismerte el, de erre az egyik leütötte. Összesen három ütést kapott, majd még hátulról is kapott egyet.

A rendőrök mind a négy támadót elkapták: