Homonnay "Erzsi macska" Gergely arra figyelmeztet mindenkit, hogy vasárnap a lakcímkártyát is vinni kell szavazáshoz. Egyébként arról beszél, hogy egy demokrata nem fél, ő pedig azért szavaz a DK-ra, mert a DK ugyanannyira utálja Orbánt, mint ő, és be is fog kerülni a parlamentbe, nem úgy, mint mondjuk a szintén szimpatikus Együtt.

Homonnay Gergely amúgy nagy tapsot kapott, amikor kivette a mikrofonállványból a mikrofont, mert alig lehetett hallani. A tapsra felemelte a lábát mintha csókot kapott volna.