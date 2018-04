„Mindent elmond Karácsony Gergelyről és a baloldalról, hogy a kampányhajrájuk díszvendége is egy megrögzött bevándorláspárti német szocialista politikus. A baloldal a bevándorláspárti erőkkel borul össze a kampányhajrában is.

Udo Bullmann a német választókat is azzal kábította korábban, hogy a migráció jó, »abszolút sikertörténet«, a migránsok remek munkaerők, és a bevándorlókat egyenlő bánásmódban kell részesíteni a fogadó ország állampolgáraival. Ezekkel a szólamokkal tették bevándorlóországgá Németországot, és most ugyanezt akarják tenni itt is, ide akarják telepíteni a migránsokat, és ebben Karácsony Gergely és a többi Soros-jelölt a szövetségesük” – olvasható Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatójának közleményében.