A koronavírus a magánfogászatokat is teljesen lefagyasztotta. A külföldi vendégeket is ellátó fogturizmus azért van különösen nehéz helyzetben, mert a bérek és a bérleti díjak mellett nekik még a külföldi vendégek okafogyottá vált beutaztatásának, elszállásolásának költségeit is kezelnie kellene. Pedig, ha vége lesz a járványnak, ez a szegmens indulhatna el először, akinek félúton tartott a kezelése, vissza fog térni.