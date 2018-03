Ezt nem mi mondjuk, hanem a Blikk, sőt, hogy pontosan idézzük a bulvárlapot:

Megőrültek a szexi nők Orbán Viktorért: mindenki vele akart szelfizni – fotók

Orbán Viktor Józsefvárosban járt, és erről fel is rakott pár fotót a Facebookjára. Ahogyan a Blikk is kiszúrta, a miniszterelnök szinte lépni sem tudott az őt körülvevő nőktől, mindenki akart belőle egy darabot, de legalábbis minimum egy szelfit.

Ha valaki jobban megfigyeli a fotókat, azt is észreveheti, hogy – szándékosan vagy sem – egy mini Orbánception is létrejött, ugyanis több nő is úgy szelfizett Orbánnal, hogy a háttérben is ott pózol a miniszterelnök egy fotón, sőt, a fotón szereplő Orbán Viktor mögött is látható egy Orbán Viktor-plakát. Ez már nem is mini, hanem egy rendesen kifejlett Orbánception!

Jó lehet ennyire szeretve lenni!