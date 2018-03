Semjén Zsolt Egymillió című könyvének bemutatóján értékelte a hódmezővásárhelyi választási vereség okait. Az MTI tudósítása szerint ezek a következők voltak:

Kampányhiba volt, hogy önkormányzati eredménykampányt folytattak, amikor országgyűlési előválasztási hangulat volt. Nem az történt, hogy a kormánypártok tábora eltűnt, hanem az ellenoldal testületileg ott volt, és olyan mozgósítást hajtott végre, hogy a bizonytalanok is elmentek. Némileg megnőhet a részvételi szándék az ellenzék oldalán, de nincs egyenes analógia Hódmezővásárhely és a parlamenti választások között.

Az élet- és az önvédelmi ösztönei ugyanis összerándultak a polgári oldalnak is, ami mozgósítani fog a kormánypárti szavazók körében is - elemezte a helyzetet. Az a magánvéleménye, hogy nem az ellenzéki pártok csinálják az ellenzéki politikát, hanem az ellenzéki média, az építette fel Márki-Zay Pétert is, de a pártlogikát a média nem értette meg. Szerinte napokon belül nyilvánvalóvá válik, hogy nem lesz több hódmezővásárhelyi példa.